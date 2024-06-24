Командиры РФ бросают своих подчиненных в "ямы" и голодают за малейшие вины, - ЦНС

"Неизменные подходы к формированию и воспитанию боевого духа своих вооруженных сил в России наблюдаются на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в донецкой "яме" сегодня находятся более 120 военных РФ, которые определенным образом не угодили своим командирам.

"За малейшую вину здесь сажают за решетку, не дают пищи и воды, чтобы "воина" в специальную атмосферу переосмыслил свое назначение", - информируют в ЦНС.

Сообщается, что так или иначе попавшие в "исправительное заведение" потенциально становится штурмовиком и в ближайшее время выполняет задачи в горячих точках на линии фронта.

"И относительно продолжительности жизни завербованных российских военных. К примеру, желающие повоевать против Украины, которые попадают на фронт из-за подписания контракта с министерством нападения (Минобороны - ред.) РФ в тюрьме, живут не более восьми месяцев", - заключают в Центре нацсопротивления.