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Командири називають солдат "гарматним м’ясом". Генштаб розповів про моральний стан окупантів

Фото: окупанти скаржаться на низький рівень морального стану (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ все частіше скаржаться на низький рівень морально-психологічного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом".

Крім того, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням.

"Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, ми писали, що ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.

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