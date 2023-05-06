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Командиры называют солдат "пушечным мясом". Генштаб рассказал о моральном состоянии окупантов

Фото: оккупанты жалуются на низкий уровень морального состояния (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ все чаще жалуются на низкий уровень морально-психологического состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, в одном из подразделений российских оккупационных войск, которое находится в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

"Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карточки, имеют опасения, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям", - подчеркнули в штабе.

Напомним, мы писали, что враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где он может начаться.

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