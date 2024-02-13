ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Командирам стане простіше списувати військове майно. Кабмін дав доручення

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 17:20
UA EN RU
Командирам стане простіше списувати військове майно. Кабмін дав доручення Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні триває процес дебюрократизації армії, уряд хоче дозволити військовим списувати знищені боєприпаси і дрони без узгодження з командуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Третя наша мета - дебюрократизація армії. Уже спрощено облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшу частину свого часу на заповнення документів. Облік відбуватиметься в електронній формі. Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано і швидко", - сказав він.

За його словами, Міноборони було доручено в стислі терміни продовжити спрощення.

Йдеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами. Це стосується майна вартістю до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн гривень.

Про що конкретно йдеться

"Ці норми не поширюватимуться безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно", - додав прем'єр.

Таким чином офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на бюрократичному листуванні.

Списання військового майна

Раніше Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану. Документ підтримали 302 депутати.

Також повідомлялося, що списувати втрачене в бою військове майно можна буде за спрощеною процедурою - за два тижні замість шести місяців. Відповідний наказ ухвалило Міністерство оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги