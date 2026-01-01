Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)

Вбивство командира РДК, який воює проти окупантів у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, замовили спецслужби РФ та виділили на це пів мільйона доларів.

"З поверненням!", - очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав Дениса Капустіна та команду спецпризначенців, яка пошила в дурні російські спецслужби.

В результаті спецоперації тривалістю понад місяць життя Капустіна збережено. Крім того, вдалося встановити замовників злочину у російських спецслужбах та його виконавців.

"Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", - доповів Буданову командир "Спецпідрозділу Тимура".

Привітання з "поверненням до життя"

Очільник ГУР привітав командира РДК Дениса Капустіна, який долучився до доповіді за допомогою відео зв'язку.

"Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів", - сказав Буданов.

Капустін з позивним White Rex наголосив на готовності продовжити командувати підрозділом та виконувати бойові та спеціальні завдання.

"Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість і успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання і продовжувати командувати підрозділом РДК", - зазначив він.

Що відомо про Дениса Капустіна і РДК

Капустін підтримав Революцію Гідності, а у 2017 році остаточно переїхав до України. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він ініціював створення РДК - росіян, які стали на захист України проти РФ.

Головною задачею формування він називав повну ліквідацію нинішньої політичної системи у РФ та розбудову Росії без диктатури глави Кремля Володимира Путіна.

За словами Капустіна, ядро організації сформувалося з добровольців, які раніше проходили службу в лавах різних українських формувань, зокрема в полку "Азов".

Серед них є колишні кадрові військові РФ, колишні співробітники силових структур (ФСБ та МВС), а також представники націоналістичних рухів, які стали в опозицію до ідеології "русского міра".

Минулого року росіяни винесли Капустіну заочний вирок. Йому і ще кільком військовим РДК було призначено найвищу міру покарання - довічне ув’язнення.

При цьому у 2023 році у РФ його вже звинувачували у "державній зраді, спробі теракту, навчанню терористичної діяльності, організації терористичної спільноти та незаконному придбанні вибухових речовин".

РДК відомий і тим, що переманював російських полонених військових на бік України й ті вступали до лав російського добровольчого корпусу. Капустін заявляв, що командири українських підрозділів зв'язувалися з ним, коли російські полонені виявляють бажання перейти на бік України.