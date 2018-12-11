Командир группы захваченных украинских кораблей на допросе опроверг обвинения РФ

Фото: Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Также Денис Гриценко назвал себя военнопленным и такая же позиция у всех украинских моряков

Командир группы украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе, Денис Гриценко на допросе опроверг обвинения РФ в "незаконном пересечении границы". Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитника.

По словам адвоката, также Гриценко - капитан второго ранга малого бронекатера "Бердянск" - на допросе назвал себя военнопленным.

"Сегодня я наконец встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко. Общение проходило в Следственном управлении ФСБ (оно вплотную примыкает к СИЗО "Лефортово")... Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки", - написал Полозов.

Он добавил, что по отношению к Гриценко никто не применял силу или давления, наоборот - относятся уважительно. Также этой неделе еще несколько адвокатов увидят других военнопленных моряков. Вся информация об их состоянии здоровья сразу же сообщается родственникам.

"Более подробно о самом деле, адвокатах и военнопленных моряках будет сообщено на пресс-конференции в Киеве в понедельник", - анонсировал адвокат.

Напмоним, недавно уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО "Матросская тишина" и рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой о состоянии их здоровья. По словам Москальковой, диагноз моряков - осколочные ранения легкой степени.