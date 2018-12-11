Командир групи захоплених українських кораблів на допиті спростував звинувачення РФ

Фото: Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Також Денис Гриценко назвав себе військовополоненим, аналогічна позиція у всіх українських моряків

Командир групи українських кораблів, захоплених Росією в Керченській протоці, Денис Гриценко на допиті спростував звинувачення РФ у "незаконному перетині кордону". Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисника.

За словами адвоката, також Гриценко - капітан другого рангу малого бронекатера "Бердянськ" - на допиті назвав себе військовополоненим.

"Сьогодні я нарешті зустрівся з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценко. Спілкування проходило у Слідчому управлінні ФСБ (воно впритул примикає до СІЗО "Лефортово")... Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим. Цієї позиції будуть дотримуватися всі моряки", - написав Полозов.

Він додав, що по відношенню до Гриценка ніхто не застосовував силу або тиску, навпаки - ставляться шанобливо. Також цього тижня ще кілька адвокатів побачать інших військовополонених моряків. Вся інформація про їх стан здоров'я відразу ж повідомляється родичам.

"Більш докладно про справу, адвокатів і військовополонених моряків буде повідомлена на прес-конференції в Києві в понеділок", - анонсував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова відвідала поранених українських моряків в московському СІЗО "Матроська тиша" і розповіла українському омбудсмену Людмили Денисової про стан їх здоров'я. За словами Москальковой, діагноз моряків - осколкові поранення легкого ступеня.