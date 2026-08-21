Командир групи спецназу Нацгвардії виявився агентом російської розвідки

СБУ затримала на Одещині кадрового офіцера спецпідрозділу Нацгвардії, який упродовж тривалого часу зливав РФ таємні дані про бойову роботу своїх побратимів і готував теракт на замовлення Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Затриманим виявився офіцер, командир групи спеціального призначення Національної гвардії України. Військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали його за місцем проживання в Одесі.
За матеріалами справи, командир передавав рашистам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу - як на передовій, так і в тилу ворога.
Для цього він надав російським спецслужбістам особисті дані для входу у власний обліковий запис відомчої інтернет-платформи. Так рашисти отримали доступ до закритої інформаційної системи Нацгвардії.
Через цей доступ РФ розраховувала отримати:
Кожен крок агента фіксувала Служба безпеки України ще на початковому етапі його розвідувальної діяльності.
Слідство встановило, що на замовлення РФ фігурант підпалив військове авто у портовому місті. Момент загоряння він зафіксував на телефонну камеру.
За оперативними даними, надалі офіцер мав виготовити саморобний вибуховий пристрій і передати його "кур'єру" для скоєння теракту на півдні України.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, ноутбук та інші носії інформації з доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 14 серпня у Варшаві затримали найманого вбивцю з Донбасу, який за завданням ФСБ готував замах на українського блогера та репера Київстонера.
Російська сторона звинувачувала артиста у нібито причетності до підготовки ударів по Москві, сам він ці звинувачення відкидає.
Тим часом 20 серпня польська Агенція внутрішньої безпеки затримала у Варшаві українця, який на замовлення РФ підклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль представника української оборонної промисловості в Ірпені.
Через несправність механізму вибуху не сталося, а зловмисник намагався сховатися від правосуддя у Польщі.