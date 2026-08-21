Командир групи спецназу Нацгвардії виявився агентом російської розвідки

Хто виявився агентом РФ

Затриманим виявився офіцер, командир групи спеціального призначення Національної гвардії України. Військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали його за місцем проживання в Одесі.

Як офіцер зливав дані РФ

За матеріалами справи, командир передавав рашистам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу - як на передовій, так і в тилу ворога.

Для цього він надав російським спецслужбістам особисті дані для входу у власний обліковий запис відомчої інтернет-платформи. Так рашисти отримали доступ до закритої інформаційної системи Нацгвардії.

Через цей доступ РФ розраховувала отримати:

секретну інформацію про планування, підготовку та проведення бойових операцій;

алгоритми управління особовим складом спецпідрозділу.

Кожен крок агента фіксувала Служба безпеки України ще на початковому етапі його розвідувальної діяльності.

Підпал авто та підготовка теракту

Слідство встановило, що на замовлення РФ фігурант підпалив військове авто у портовому місті. Момент загоряння він зафіксував на телефонну камеру.

За оперативними даними, надалі офіцер мав виготовити саморобний вибуховий пристрій і передати його "кур'єру" для скоєння теракту на півдні України.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, ноутбук та інші носії інформації з доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ.

Фото: затримання зрадника (t.me/SBUkr)

Що загрожує затриманому

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 серпня у Варшаві затримали найманого вбивцю з Донбасу, який за завданням ФСБ готував замах на українського блогера та репера Київстонера.

Російська сторона звинувачувала артиста у нібито причетності до підготовки ударів по Москві, сам він ці звинувачення відкидає.