Командир батальйону і не тільки. Ізраїль заявив про ліквідацію бойовиків ХАМАС

Ізраїльські винищувачі завдали точних ударів по бойовикам ХАМАСу. Зокрема, було ліквідовано командира батальйону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.
За інформацією військових, винищувачі ЦАХАЛу, ґрунтуючись на розвідувальних даних, завдали ударів по високопоставлених бойовиках ХАМАСу з батальйону "Дарадж Туффах". Вони брали участь у атаках на Ізраїль.
Внаслідок ударів були ліквідовані:
У ЦАХАЛ уточнюють, що "Дарадж Туффах" - батальйон бригади ХАМАС "Місто Газа", яка вважається найбільшою бригадою ХАМАС. Бойовики цього батальйону відіграли значну роль у вторгненні та атаці на Ізраїль 7 жовтня.
Нагадаємо, 7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАСу. Вони атакували як військових, і мирних жителів, у результаті було багато жертв серед цивільних.
У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також сьогодні, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.
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