Командир батальона и не только. Израиль заявил о ликвидации боевиков ХАМАС

По информации военных, истребители ЦАХАЛа, основываясь на разведывательных данных, нанесли удары по высокопоставленным боевикам ХАМАСа из батальона "Дарадж Туффах". Они участвовали в атаках на Израиль.

В результате ударов были ликвидированы:

командир батальона Рифаат Аббас

заместитель командира батальона Ибрагим Джадба

командир группы боевого обеспечения Тарек Мааруф.

В ЦАХАЛ уточняют, что "Дарадж Туффах" - батальон бригады ХАМАС "Город Газа", которая считается самой значимой бригадой ХАМАС. Боевики этого батальона сыграли значительную роль во вторжении и атаке на Израиль 7 октября.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевиков уже нанесли ряд ударов. Также сегодня, 26 октября, Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.