Команди України та США працюватимуть над планом для закінчення війни, - Зеленський

Сьогодні, 20 листопада, президент Володимир Зеленський обговорив з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом досягнення миру в Україні. Йшлося і про роботу над пунктами мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди - України та США - працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни", - наголосив лідер країни.

Він розповів, що поінформував Дрісколла про російську атаку по Тернополю ракетою Х-101 2025 року виготовлення.

"У ній - 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем", - зазначив Зеленський.

Він додав, що передав американському міністру матеріали з інформацією щодо компаній-виробників критичних компонентів, а також країн походження деталей.

"Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів", - сказав президент.