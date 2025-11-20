ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Команди України та США працюватимуть над планом для закінчення війни, - Зеленський

Україна, Четвер 20 листопада 2025 21:03
UA EN RU
Команди України та США працюватимуть над планом для закінчення війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 20 листопада, президент Володимир Зеленський обговорив з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом досягнення миру в Україні. Йшлося і про роботу над пунктами мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди - України та США - працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни", - наголосив лідер країни.

Він розповів, що поінформував Дрісколла про російську атаку по Тернополю ракетою Х-101 2025 року виготовлення.

"У ній - 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем", - зазначив Зеленський.

Він додав, що передав американському міністру матеріали з інформацією щодо компаній-виробників критичних компонентів, а також країн походження деталей.

"Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів", - сказав президент.

Мирний план США

Нагадаємо, 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про підготовку США за участю чиновників РФ мирного плану для України. Його розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф і посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Західні ЗМІ повідомили, що план відображав ультимативні вимоги Москви до України. Йдеться про повний контроль РФ над Донбасом і скорочення чисельності української армії.

Сьогодні, 20 листопада, мирний план було офіційно передано Володимиру Зеленському. В Офісі президента наголосили, що Україна підтримуватиме змістовні пропозиції для досягнення миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті