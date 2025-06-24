Команди працюють: Зеленський планує зустрітись із Трампом на полях саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24−25 червня в Гаазі, Нідерланди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На питання журналіста стосовно того, чи планує Зеленський зустрітись з Трампом у ході саміту НАТО, він відповів позитивно.
"Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємося зустрітися", - зазначив президент України.
За його словами, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.
Нагадаємо, раніше видання Axios із посиланням на неназване джерело писало, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту "Великої сімки" в Канаді.
Очікується, що глава української держави прибуде на саміт як гість уже завтра, 17 червня.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом. Однією з головних тем обговорень стануть поставки зброї.
"Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі – про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - підкреслив Зеленський.
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