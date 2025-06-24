Команды работают: Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита НАТО

На вопрос журналиста относительно того, планирует ли Зеленский встретиться с Трампом в ходе саммита НАТО, он ответил положительно.

"Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться", - отметил президент Украины.

По его словам, команды Украины и США проговаривают будущее время и программу двусторонней встречи.