Команди працюють: Зеленський планує зустрітись із Трампом на полях саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24−25 червня в Гаазі, Нідерланди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На питання журналіста стосовно того, чи планує Зеленський зустрітись з Трампом у ході саміту НАТО, він відповів позитивно.
"Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємося зустрітися", - зазначив президент України.
За його словами, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.
Зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО
Нагадаємо, раніше видання Axios із посиланням на неназване джерело писало, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту "Великої сімки" в Канаді.
Очікується, що глава української держави прибуде на саміт як гість уже завтра, 17 червня.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом. Однією з головних тем обговорень стануть поставки зброї.
"Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі – про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - підкреслив Зеленський.
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