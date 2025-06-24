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Команди працюють: Зеленський планує зустрітись із Трампом на полях саміту НАТО

Вівторок 24 червня 2025 10:53
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Команди працюють: Зеленський планує зустрітись із Трампом на полях саміту НАТО Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24−25 червня в Гаазі, Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На питання журналіста стосовно того, чи планує Зеленський зустрітись з Трампом у ході саміту НАТО, він відповів позитивно.

"Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємося зустрітися", - зазначив президент України.

За його словами, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.

Зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО

Нагадаємо, раніше видання Axios із посиланням на неназване джерело писало, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту "Великої сімки" в Канаді.

Очікується, що глава української держави прибуде на саміт як гість уже завтра, 17 червня.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом. Однією з головних тем обговорень стануть поставки зброї.

"Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі – про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - підкреслив Зеленський.

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Володимир Зеленський НАТО Дональд Трамп
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