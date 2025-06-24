Команди працюють: Зеленський планує зустрітись із Трампом на полях саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24−25 червня в Гаазі, Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На питання журналіста стосовно того, чи планує Зеленський зустрітись з Трампом у ході саміту НАТО, він відповів позитивно.

"Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємося зустрітися", - зазначив президент України.

За його словами, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.