У команді Навального підтвердили його смерть
Смерть російського опозиціонера Олексія Навального підтвердила його команда. Мати політика отримала офіційне повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретарку Навального Кіру Ярмиш у Twitter (X).
"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала речниця.
У виправній колонії заявили, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету РФ, щоб провести "дослідження".
Команда російського опозиціонера вимагає передати тіло Олексія Навального його родині.
Пізніше Ярмиш повідомила, що тіла Навального у морзі немає, попри те, що у колонії запевняли про інше.
Росія заявила про смерть Навального
Вчора, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.
Вчора прессекретарка російського політика Кіра Ярмиш заявляла, що команда Навального поки не отримала доказів його смерті.
Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".
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