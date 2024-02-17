В команде Навального подтвердили его смерть
Смерть российского оппозиционера Алексея Навального подтвердила его команда. Мать политика получила официальное уведомление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Навального Кира Ярмыш в Twitter (X).
"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", - написала спикер.
В исправительной колонии заявили, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета РФ, чтобы провести "исследование".
Команда российского оппозиционера требует передать тело Алексея Навального его семье.
Позже Ярмыш сообщила, что тела Навального в морге нет, несмотря на то, что в колонии уверяли о другом.
Россия заявила о смерти Навального
Вчера, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.
Вчора пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш заявляла, что команда Навального пока не получила доказательств его смерти.
Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".
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