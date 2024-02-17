ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В команде Навального подтвердили его смерть

Москва, Суббота 17 февраля 2024 13:12
UA EN RU
В команде Навального подтвердили его смерть Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального подтвердила его команда. Мать политика получила официальное уведомление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Навального Кира Ярмыш в Twitter (X).

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", - написала спикер.

В исправительной колонии заявили, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета РФ, чтобы провести "исследование".

Команда российского оппозиционера требует передать тело Алексея Навального его семье.

Позже Ярмыш сообщила, что тела Навального в морге нет, несмотря на то, что в колонии уверяли о другом.

В команде Навального подтвердили его смерть

Россия заявила о смерти Навального

Вчера, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Вчора пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш заявляла, что команда Навального пока не получила доказательств его смерти.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Навальный
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания