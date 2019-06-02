ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В команде Зеленского отрицают невозможность участия в выборах

Новости » Выборы 2019    02.06.2019 - 15:26
В команде Зеленского отрицают невозможность участия в выборах
Фото: глава партии "Слуга Народа" Дмитрий Розумков (РБК-Украина)

Команда Зеленского ответила на обвинения в нарушении действующего законодательства

В Команде Зеленского сообщили, что недавняя информация на некоторых интернет-порталах о том, что партия "Слуга Народа" не может принять участие во внеочередных парламентских выборах является заведомо недостоверной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Команду Зеленского Facebook.

В Команде Зеленского ответили на обвинения в том, что замглавы СБУ Иван Баканов оставался официальным лидером политической партии "Слуга Народа", что противоречит действующему законодательству.

"Внеочередной съезд партии "Слуга Народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга Народа". Напоминаем, что Баканов начал выполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - сообщили в Команде Зеленского.

Также они назвали фейком сообщения журналистов, что партия "Слуга Народа" вносила изменения в устав партии из-за смены главы.

"Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Разумков назвал число кандидатов в партию "Слуга народа". Разумков сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тыс. людей выразили свое желание стать членами партии.

Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка Зеленский провел совещание СНБО без Луценко
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленскийвыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь