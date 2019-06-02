В команде Зеленского отрицают невозможность участия в выборах

Фото: глава партии "Слуга Народа" Дмитрий Розумков (РБК-Украина)

Команда Зеленского ответила на обвинения в нарушении действующего законодательства

В Команде Зеленского сообщили, что недавняя информация на некоторых интернет-порталах о том, что партия "Слуга Народа" не может принять участие во внеочередных парламентских выборах является заведомо недостоверной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Команду Зеленского Facebook.

В Команде Зеленского ответили на обвинения в том, что замглавы СБУ Иван Баканов оставался официальным лидером политической партии "Слуга Народа", что противоречит действующему законодательству.

"Внеочередной съезд партии "Слуга Народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга Народа". Напоминаем, что Баканов начал выполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - сообщили в Команде Зеленского.

Также они назвали фейком сообщения журналистов, что партия "Слуга Народа" вносила изменения в устав партии из-за смены главы.

"Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Разумков назвал число кандидатов в партию "Слуга народа". Разумков сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тыс. людей выразили свое желание стать членами партии.