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Разумков назвал число кандидатов в партию "Слуга народа"

Новости » Выборы 2019    01.06.2019 - 00:18
Разумков назвал число кандидатов в партию "Слуга народа"
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Заявок на то, чтобы присоединится к партии уже около 20 тыс.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тыс. человек выразили свое желание стать членами партии. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина". 

Разумков сказал. что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в коей росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года.

"На сегодняшний момент на утро заявок на то, чтобы присоединиться к партии "Слуга народа", было около 20 тысяч", - сообщил Разумков. 

Он также ответил на вопрос, могут ли нардепы парламента текущего созыва и бывшие депутаты стать членами партии.

"Если же мы говорим о бывших народных депутатах - я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии... Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии "Слуга народа". На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков - люди подают заявки, проходят достаточно такой серьезный конкурс, это не просто написать "я хочу быть депутатом" и на этом все заканчивается", - сказал председатель партии. 

Он отметил, что резюме кандидатов со всеми материалами будет проходить и СБУ, и представителей HR-агентств.

"Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи", - констатировал Разумков.

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Напомним, по данным опроса, Социологической группы "Рейтинг", лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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