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У команді Зеленського заперечують неможливість участі у виборах

Новини » Вибори 2019    02.06.2019 - 15:26
У команді Зеленського заперечують неможливість участі у виборах
Фото: глава партії "Слуга Народу" Дмитро Розумков (РБК-Україна)

Команда Зеленського відповіла на звинувачення у порушенні чинного законодавства

У Команді Зеленського повідомили, що нещодавня інформація на деяких інтернет-порталах про те, що партія "Слуга Народу" не може взяти участь у позачергових парламентських виборах є завідомо недостовірною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Команду Зеленського у Facebook.

В Команді Зеленського відповіли на звинувачення в тому що замголови СБУ Іван Баканов лишався офіційним лідером політичної партії "Слуга Народу", що суперечить чинному законодавству.

"Позачерговий з'їзд партії "Слуга Народу" прийняв відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга Народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим у повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства", - повідомили в Команді Зеленського.

Також вони назвали фейком повідомлення журналістів, що партія "Слуга Народу" вносила зміни до статуту партії через зміни глави.

"Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Разумков назвав число кандидатів у партію "Слуга народу". Разумков повідомив, що станом на 31 травня вже близько 20 тис. людей висловили своє бажання стати членами партії.

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