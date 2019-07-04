У Зеленского ответили на условия Путина для встречи

Фото: Никита Потураев (facebook.com nikita.poturaev)

Ранее Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с Зеленским

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев ответил на условия президента РФ Владимира Путина для диалога с Зеленским. Об этом он заявил во время дискуссии "Новая политика на Донбассе", передаею "Новости Донбасса".

Он заявил, что слова Зеленского о "сепартистах" относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок Луганской и Донецкой "народных республик".

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - сказал Потураев.

Напомним, ранее Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с Зеленским. Так, одно из условий - "Зеленский должен исполнить свои предвыборные обещания".

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.