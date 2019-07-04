У Зеленського відповіли на умови Путіна для зустрічі

Фото: Микита Потураєв (facebook.com nikita.poturaev)

Раніше Путін назвав умови "конструктивних переговорів" із Зеленським

Радник команди президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв відповів на умови президента РФ Володимира Путіна для діалогу з Зеленським. Про це він заявив під час дискусії "Нова політика на Донбасі", передаею "Новости Донбасса".

Він заявив, що слова Зеленського про "сепартистів" відносяться не до жителів Донбасу, а до керівництва угруповань Луганської та Донецької "народних республік".

"Путін говорив, що не треба обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не отторгаем людей з окремих районів Донецької та Луганської областей - ми з ними говоримо", - сказав Потураєв.

Нагадаємо, раніше Путін назвав умови "конструктивних переговорів" із Зеленським. Так, одна з умов - "Зеленський повинен виконати свої передвиборні обіцянки".

"Діалог можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.