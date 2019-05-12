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Команда Зеленського оприлюднила відеопетицію про розпуск Ради

Новини » Вибори 2019    12.05.2019 - 16:42
Команда Зеленського оприлюднила відеопетицію про розпуск Ради
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

В анотації до петиції зазначається, що якщо відео набере мільйон переглядів, Зеленський зверне увагу на це питання

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднила першу відеопетицію, яка стосується розпуску Верховної ради України. Відповідне відео розміщено на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook.

У відео зазначається, що в разі, якщо воно набере 1 млн переглядів – "Володимир Олександрович особисто зверне на нього увагу".

"Руслан Ханумак записав перше питання, яке є одним з головних на порядку денному громадян України: розпуск Верховної Ради. Якщо вас хвилює це питання - дивіться відео, відправляєте своїх друзів, знайомих, діліться на своїх сторінках. Коли відео набере 1 млн переглядів - Володимир Олександрович особисто зверне на нього увагу", - йдеться в пості.

За словами автора ролика, Верховній раді довіряють лише 4% громадян, які входять самі депутати та їхні родичі.

На відео автор ставить на вулиці питання перехожим про розпуск Ради. Переважна більшість тих, кого включили у відеоролик, висловилися за розпуск.

Раніше віце-спікер Верховної ради України Оксана Сыроид заявила, що не бачить підстав для проведення дострокових парламентських виборів.

"Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів. Такі вибори оголошуються тоді, коли парламент не працює", - заявила вона.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще рано, оскільки повноважень президента він не має.

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