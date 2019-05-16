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Команда Зеленського обіцяє завершити анбандлінг НАК цього року

Новини » Політика    16.05.2019 - 14:49
Команда Зеленського обіцяє завершити анбандлінг НАК цього року
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Команда Зеленського виключає створення незалежного оператора ГТС будь-якою ціною

Команда обраного президента України Володимира Зеленського обіцяє, що процес анбандлінга НАК "Нафтогаз України" і створення незалежного оператора газотранспортної системи завершать цього року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби команди Зеленського.

В команді Зеленського відзначили, що Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, але для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС.

"Цей процес буде завершено в поточному році, але не будь-якою ціною і не в інтересах окремих політичних сил", - зазначили у Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що команда Зеленського ініціює газові консультації з Кабміном. Необхідність переговорів спричинена важливістю пошуку надійних джерел постачання на тлі того, що досі не визначено умови поставки газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року.

У квітні стало відомо, що до анбандлінгу "Нафтогазу" залучили європейських експертів. До 1 січня 2020 року "Нафтогаз" має забезпечити реорганізацію компанії і передати газотранспортні активи новому незалежному оператору.

 

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