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Команда Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до березня, - Reuters

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Команда експрезидента США Дональда Трампа розраховує, що він може офіційно отримати номінацію кандидата у президенти від Республіканської партії до 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник кампанії Трампа, з яким журналісти поспілкувалися на умовах анонімності, заявив, що до 19 березня експрезидент може отримати підтримку 1 478 делегатів. 

Цього буде більш ніж достатньо, щоб отримати більшість з 2429 делегатів, які обиратимуть кандидата на Національному з'їзді Республіканської партії, що відбудеться в липні в Мілуокі.

Під час останніх республіканських президентських праймериз у 2016 році Трамп формально набрав необхідну кількість делегатів, щоб отримати номінацію, лише наприкінці травня.

Вибори у США 

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

  • Дональд Трамп, колишній президент США
  • Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти
  • Рон Десантіс, губернатор Флориди
  • Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

З цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Нагадаємо, що Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях, що пройшли в середині листопада.

Пізніше Трамп обігнав Байдена ще в одному опитуванні виборців в США.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп