Команда Трампа рассчитывает собрать поддержку для выдвижения в президенты до марта, - Reuters

Высокопоставленный представитель кампании Трампа, с которым журналисты пообщались на условиях анонимности, заявил, что до 19 марта экс-президент может получить поддержку 1478 делегатов.

Этого будет предостаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата на Национальном съезде Республиканской партии, который состоится в июле в Милуоки.

Во время последних республиканских президентских праймериз в 2016 году Трамп формально набрал необходимое количество делегатов, чтобы получить номинацию, только в конце мая.

Выборы в США

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

Дональд Трамп, бывший президент США

Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты

Рон Десантис, губернатор Флориды

Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Напомним, что Трамп впервые обогнал Байдена в опросах, прошедших в середине ноября.

Позже Трамп обогнал Байдена еще в одном опросе избирателей в США.