Команда Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до березня, - Reuters
Команда експрезидента США Дональда Трампа розраховує, що він може офіційно отримати номінацію кандидата у президенти від Республіканської партії до 19 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений представник кампанії Трампа, з яким журналісти поспілкувалися на умовах анонімності, заявив, що до 19 березня експрезидент може отримати підтримку 1 478 делегатів.
Цього буде більш ніж достатньо, щоб отримати більшість з 2429 делегатів, які обиратимуть кандидата на Національному з'їзді Республіканської партії, що відбудеться в липні в Мілуокі.
Під час останніх республіканських президентських праймериз у 2016 році Трамп формально набрав необхідну кількість делегатів, щоб отримати номінацію, лише наприкінці травня.
Вибори у США
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.
У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.
На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:
- Дональд Трамп, колишній президент США
- Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти
- Рон Десантіс, губернатор Флориди
- Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі
З цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.
Нагадаємо, що Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях, що пройшли в середині листопада.
Пізніше Трамп обігнав Байдена ще в одному опитуванні виборців в США.
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