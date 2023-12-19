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Команда Трампа рассчитывает собрать поддержку для выдвижения в президенты до марта, - Reuters

США, Вторник 19 декабря 2023 09:25
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Команда Трампа рассчитывает собрать поддержку для выдвижения в президенты до марта, - Reuters Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Команда экс-президента США Дональда Трампа рассчитывает, что он может официально получить номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии до 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель кампании Трампа, с которым журналисты пообщались на условиях анонимности, заявил, что до 19 марта экс-президент может получить поддержку 1478 делегатов.

Этого будет предостаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата на Национальном съезде Республиканской партии, который состоится в июле в Милуоки.

Во время последних республиканских президентских праймериз в 2016 году Трамп формально набрал необходимое количество делегатов, чтобы получить номинацию, только в конце мая.

Выборы в США

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

  • Дональд Трамп, бывший президент США
  • Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты
  • Рон Десантис, губернатор Флориды
  • Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Напомним, что Трамп впервые обогнал Байдена в опросах, прошедших в середине ноября.

Позже Трамп обогнал Байдена еще в одном опросе избирателей в США.

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