Команда Трампа розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер розпочали роботу над підготовкою найбільшого з початку війни обміну полоненими між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника прессекретаря Білого дому Анни Келлі у соцмережі Х.
Вона наголосила, що цього тижня Віткофф і Кушнер провели історичний тристоронній раунд в Абу-Дабі, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним, а також забезпечили участь європейських партнерів у майбутніх обговореннях.
Однак тепер розпочато роботу над подією, яка може стати наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту... і почали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненим за час війни", - йдеться в публікації.
Резюмуючи Келлі, додала, що це "обнадійливий прогрес на шляху до миру".
Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером в Ірландії заявив, що готується найбільший обмін полоненими з початку війни. Він наголосив, що домовленість про такий обмін підтвердили вже і в Росії, і в США.
Ще кілька днів тому Зеленський уточнював, що сторони обговорюють обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500".