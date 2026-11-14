Команда Трампа начала подготовку к самому большому обмену пленными между Украиной и РФ

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над подготовкой самого большого с начала войны обмена пленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли в соцсети Х
Она подчеркнула, что на этой неделе Уиткофф и Кушнер провели исторический трехсторонний раунд в Абу-Даби, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным, а также обеспечили участие европейских партнеров в будущих обсуждениях.
Однако теперь начата работа над событием, которое может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"По поручению президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту... и приступили к работе над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны", - говорится в публикации.
Резюмируя Келли добавила, что это "обнадеживающий прогресс на пути к миру".
Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский после встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии заявил, что готовится крупнейший обмен пленными с начала войны. Он подчеркнул, что договоренность о таком обмене подтвердили уже и в России, и в США.
Еще несколько дней назад Зеленский уточнял, что стороны обсуждают обмен пленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на "1500".