Команда Трампа начала подготовку к самому большому обмену пленными между Украиной и РФ

Она подчеркнула, что на этой неделе Уиткофф и Кушнер провели исторический трехсторонний раунд в Абу-Даби, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным, а также обеспечили участие европейских партнеров в будущих обсуждениях.

Однако теперь начата работа над событием, которое может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"По поручению президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту... и приступили к работе над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны", - говорится в публикации.

Резюмируя Келли добавила, что это "обнадеживающий прогресс на пути к миру".