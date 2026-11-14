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Команда Трампа начала подготовку к самому большому обмену пленными между Украиной и РФ

07:30 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (РБК-Украина)

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над подготовкой самого большого с начала войны обмена пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли в соцсети Х

Она подчеркнула, что на этой неделе Уиткофф и Кушнер провели исторический трехсторонний раунд в Абу-Даби, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным, а также обеспечили участие европейских партнеров в будущих обсуждениях.

Однако теперь начата работа над событием, которое может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"По поручению президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту... и приступили к работе над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны", - говорится в публикации.

Резюмируя Келли добавила, что это "обнадеживающий прогресс на пути к миру".

Обмен пленными

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский после встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии заявил, что готовится крупнейший обмен пленными с начала войны. Он подчеркнул, что договоренность о таком обмене подтвердили уже и в России, и в США.

Еще несколько дней назад Зеленский уточнял, что стороны обсуждают обмен пленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на "1500".

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