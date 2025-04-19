Команда Трампа поїде до Лондона, щоб закрити питання перемир'я в Україні

"І ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити", - повідомив Келлог.

Він зауважив, що президент Трамп зробив за 90 днів більше для вирішення цієї війни, найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, ніж було зроблено за попередні 900 і більше днів.

"І він веде це до рішень. І одне, що я помітив у президенті Трампі і був з ним раніше, це не давайте йому проблему, якщо у вас немає рішення. І я думаю, у нас є досить хороше рішення", - наголосив спецпредставник.

За його словами, угода по мінералах, яку США уклали з Україною - це одне з них.

"Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, я маю на увазі море, повітря, землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир, постійного мирного договору також. І я думаю, ми на хорошому шляху", - додав Келлог.

Він зауважив, що, на його думку, це важко та дійсно складно.

"Але я думаю, що якби не президент Трамп, ми не були б там, де ми зараз, і він веде нас до завершення", - підсумував спецпредставник.