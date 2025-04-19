Команда Трампа поїде до Лондона, щоб закрити питання перемир'я в Україні

Команда американського президента Дональда Трампа повернеться до Лондона. Там пройдуть перемовини, щоб розв'язати питання щодо перемир'я в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в ефірі Fox News.
"І ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити", - повідомив Келлог.
Він зауважив, що президент Трамп зробив за 90 днів більше для вирішення цієї війни, найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, ніж було зроблено за попередні 900 і більше днів.
"І він веде це до рішень. І одне, що я помітив у президенті Трампі і був з ним раніше, це не давайте йому проблему, якщо у вас немає рішення. І я думаю, у нас є досить хороше рішення", - наголосив спецпредставник.
За його словами, угода по мінералах, яку США уклали з Україною - це одне з них.
"Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, я маю на увазі море, повітря, землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир, постійного мирного договору також. І я думаю, ми на хорошому шляху", - додав Келлог.
Він зауважив, що, на його думку, це важко та дійсно складно.
"Але я думаю, що якби не президент Трамп, ми не були б там, де ми зараз, і він веде нас до завершення", - підсумував спецпредставник.
Нагадаємо, що раніше цього року за посередництва США Україна і Росія вже домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня. Однак уже за кілька днів після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.
Проте, на початку квітня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню.
А раніше сьогодні стало відомо, що у Лондоні можуть домовитися про повне перемир'я в Україні наступного тижня.
Варто додати, що днями США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між Україною та Росією.
Детальніше про те, що наразі відомо про цю угоду, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.