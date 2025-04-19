Команда Трампа поедет в Лондон, чтобы закрыть вопрос перемирия в Украине

"И мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это действительно закрепить", - сообщил Келлог.

Он отметил, что президент Трамп сделал за 90 дней больше для решения этой войны, крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны, чем было сделано за предыдущие 900 и более дней.

"И он ведет это к решениям. И одно, что я заметил в президенте Трампе и был с ним раньше, это не давайте ему проблему, если у вас нет решения. И я думаю, у нас есть достаточно хорошее решение", - подчеркнул спецпредставитель.

По его словам, соглашение по минералам, которое США заключили с Украиной - это одно из них.

"Также движемся к всеобъемлющему прекращению огня. Когда я говорю о всеобъемлющем прекращении огня, я имею в виду море, воздух, землю, промышленность, а также на период не менее 30 дней. А потом это переходит к более долгосрочному соглашению о мире, постоянному мирному договору также. И я думаю, мы на хорошем пути", - добавил Келлог.

Он отметил, что, по его мнению, это трудно и действительно сложно.

"Но я думаю, что если бы не президент Трамп, мы не были бы там, где мы сейчас, и он ведет нас к завершению", - подытожил спецпредставитель.