Команда Трампа поедет в Лондон, чтобы закрыть вопрос перемирия в Украине

Команда американского президента Дональда Трампа вернется в Лондон. Там пройдут переговоры, чтобы решить вопрос о перемирии в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в эфире Fox News.
"И мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это действительно закрепить", - сообщил Келлог.
Он отметил, что президент Трамп сделал за 90 дней больше для решения этой войны, крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны, чем было сделано за предыдущие 900 и более дней.
"И он ведет это к решениям. И одно, что я заметил в президенте Трампе и был с ним раньше, это не давайте ему проблему, если у вас нет решения. И я думаю, у нас есть достаточно хорошее решение", - подчеркнул спецпредставитель.
По его словам, соглашение по минералам, которое США заключили с Украиной - это одно из них.
"Также движемся к всеобъемлющему прекращению огня. Когда я говорю о всеобъемлющем прекращении огня, я имею в виду море, воздух, землю, промышленность, а также на период не менее 30 дней. А потом это переходит к более долгосрочному соглашению о мире, постоянному мирному договору также. И я думаю, мы на хорошем пути", - добавил Келлог.
Он отметил, что, по его мнению, это трудно и действительно сложно.
"Но я думаю, что если бы не президент Трамп, мы не были бы там, где мы сейчас, и он ведет нас к завершению", - подытожил спецпредставитель.
Напомним, что ранее в этом году при посредничестве США Украина и Россия уже договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта. Однако уже через несколько дней после этого Россия нарушила все договоренности нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.
Однако, в начале апреля спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня.
А ранее сегодня стало известно, что в Лондоне могут договориться о полном перемирии в Украине на следующей неделе.
Стоит добавить, что на днях США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией.
Подробнее о том, что сейчас известно об этом соглашении, можно узнать в материале РБК-Украина.
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