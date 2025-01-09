Команда Трампа переглядає підхід до закінчення війни РФ проти України, - FT

Один з анонімних чиновників зазначив, що команда Трампа "одержима силою". За його словами, саме через це команда майбутнього президента США переглядає підхід до України.

"Уся команда одержима силою і хоче виглядати сильною, тому вони перекалібровують підхід до України", - сказав один із посадовців.

За даними видання, у команді Трампа ще не придумали, як вирішити конфлікт. Це, як вважає FT, може означати, що підтримка України триватиме і після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.