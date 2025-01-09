Команда Трампа пересматривает подход к окончанию войны РФ против Украины, - FT

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к окончанию российской агрессии в Украине. Европейские чиновники уже проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Один из анонимных чиновников отметил, что команда Трампа "одержима силой". По его словам, именно поэтому команда будущего президента США пересматривает подход к Украине.
"Вся команда одержима силой и хочет выглядеть сильной, поэтому они перекалибровывают подход к Украине", - сказал один из чиновников.
По данным издания, в команде Трампа еще не придумали, как решить конфликт. Это, как считает FT, может означать, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Заметим, что еще до президентских выборов в США Трамп неоднократно заявлял, что быстро завершит войну в Украине. Он даже утверждал, что сможет сделать это за одни сутки.
Однако после выборов он больше не повторял этого заявления, а его комментарии по ситуации в Украине стали значительно менее конкретными. Однако назначенный им спецпредставитель по вопросам войны в Украине Кит Келлог в интервью Fox News в среду заявил, что цель - остановить конфликт за "100 дней".
В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми ранее заявил, что Трамп постепенно отказывается от своих заявлений о том, что он сможет завершить войну России против Украины за день. И даже заметил, что ожидания Трампа сдвинулись в сторону Пасхи.
Подробнее о заявлении Лемми, можно узнать в материале РБК-Украина.
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