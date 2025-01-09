Команда Трампа пересматривает подход к окончанию войны РФ против Украины, - FT

Заметим, что еще до президентских выборов в США Трамп неоднократно заявлял, что быстро завершит войну в Украине. Он даже утверждал, что сможет сделать это за одни сутки.

Однако после выборов он больше не повторял этого заявления, а его комментарии по ситуации в Украине стали значительно менее конкретными. Однако назначенный им спецпредставитель по вопросам войны в Украине Кит Келлог в интервью Fox News в среду заявил, что цель - остановить конфликт за "100 дней".

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми ранее заявил, что Трамп постепенно отказывается от своих заявлений о том, что он сможет завершить войну России против Украины за день. И даже заметил, что ожидания Трампа сдвинулись в сторону Пасхи.

Подробнее о заявлении Лемми, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.