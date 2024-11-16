Команда Трампа хоче розорити Іран за допомогою плану "максимального тиску", - FT

За даними джерел видання, нова адміністрація Трампа відновить свою політику "максимального тиску", щоб "збанкрутувати" Іран та його здатність фінансувати розробку ядерної зброї.

Ба більше, анонімні джерела видання зазначили, що зовнішньополітична команда Трампа намагатиметься посилити санкції проти Тегерана, включаючи життєво важливий експорт нафти, як тільки новообраний президент повернеться до Білого дому.

"Він сповнений рішучості відновити стратегію максимального тиску, щоб якнайшвидше розорити Іран", - сказав експерт з національної безпеки, знайомий з планами Трампа.

Що відомо про план "максимально тиску" Трампа

Видання зазначило, що цей план ознаменує зміну зовнішньої політики США в період потрясінь на Близькому Сході після того, як атака ХАМАС 7 жовтня 2023 року спровокувала хвилю регіональних бойових дій і вивела тіньову війну Ізраїлю з Іраном у відкриту площину.

Водночас варто зауважити, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп сигналізував, що хоче укласти угоду з Іраном.

"Ми повинні укласти угоду, тому що наслідки неможливі. Ми повинні укласти угоду", - сказав він тоді.