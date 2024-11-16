Команда Трампа хочет разорить Иран посредством плана "максимального давления", - FT

По данным источников, новая администрация Трампа возобновит свою политику "максимального давления", чтобы "обанкротить" Иран и его способность финансировать разработку ядерного оружия.

Более того, анонимные источники издания отметили, что внешнеполитическая команда Трампа будет пытаться усилить санкции против Тегерана, включая жизненно важный экспорт нефти, как только новоизбранный президент вернется в Белый дом.

"Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее разорить Иран", - сказал эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа.

Что известно о плане "максимально давления" Трампа

Издание отметило, что этот план ознаменует изменение внешней политики США в период потрясений на Ближнем Востоке после того, как атака ХАМАС 7 октября 2023 спровоцировала волну региональных боевых действий и вывела теневую войну Израиля с Ираном в открытую плоскость.

В то же время, стоит заметить, что во время своей предвыборной кампании Трамп сигнализировал, что хочет заключить соглашение с Ираном.

"Мы должны заключить соглашение, потому что последствия невозможны. Мы должны заключить соглашение", - сказал он тогда.