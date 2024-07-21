Команда Трампа готує кампанію проти Камали Харріс, - NYT

Повідомляється, що команда Трампа вже підготувала матеріали про Харріс і має аналогічні досьє на інших демократів, які б могли стати кандидатами, якщо Байден передумає обиратися.

Крім того, соратники Трампа підготували кілька відео, спрямованих проти Харріс. Їх хотіли показати делегатам і на телебаченні, але після замаху на Трампа від цього плану відмовилися.

Крім того, союзники Трампа почали вивчати записи губернаторів-демократів, які вважаються потенційними партнерами Харріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро - штату, на перемогу в якому найбільше націлена кампанія Трампа, щоб заблокувати шлях демократів до Білого дому.

Співрозмовники видання повідомили, що республіканці уважно стежать за Демократичною партією США. Зокрема, за фінансуванням кампанії Байдена.

The New York Times пише, що Національний комітет Республіканської партії навіть готовий подати позов у разі, якщо виникнуть питання щодо переказу або використання цих коштів.