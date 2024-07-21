Команда Трампа готовит кампанию против Камалы Харрис, - NYT

Сообщается, что команда Трампа уже подготовила материалы о Харрис и имеет аналогичные досье на других демократов, которые могли бы стать кандидатами, если Байден передумает избираться.

Помимо этого, соратники Трампа подготовили несколько видео, направленных против Харрис. Их хотели показать делегатам и по телевидению, но после покушения на Трампа от этого плана отказались.

Кроме того, союзники Трампа начали изучать записи губернаторов-демократов, которые считаются потенциальными напарниками Харрис. Советники бывшего президента уделяют особое внимание губернатору Пенсильвании Джошу Шапиро - штата, на победу в котором больше всего нацелена кампания Трампа, чтобы заблокировать путь демократов в Белый дом.

Собеседники издания сообщили, что республиканцы внимательно следят за Демократической партией США. В частности, за финансированием кампании Байдена.

The New York Times пишет, что Национальный комитет Республиканской партии даже готов подать иск в случае, если возникнут вопросы относительно перевода или использования этих средств.