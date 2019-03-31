Команда Тимошенко продолжает фиксировать нарушения

Фото: Григорий Немыря (ba.org.ua)

Немыря рассказал об обнаруженных "Батькивщиной" нарушениях

Команда лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения на выборах 2019. Об этом заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря сказал во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко.

По его словам, по состоянию на этот час команда Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения, в частности подписание пустых протоколов членами УИК о подсчете голосов избирателей заранее. Такие случаи выявлены в Донецкой области (округ № 50, участок № 140769), в Киевской области (округ № 97, участок № 320027) и во Львовской области (минимум 8 участковых избирательных комиссий).

Факт подкупа избирателей зафиксирован в Волынской области (округ №22). Как отметил представитель "Батькивщины", лица, которые встречают избирателей после голосования, направят их в определенную квартиру и там происходит передача денег.

Кроме того, нарушение процедуры голосования происходили в Донецкой области (округ 49 и 52). По словам заместителя председателя партии, группа неизвестных лиц спортивного телосложения ворвались в участок и бросили в каждую урну по пачке бюллетеней.

Среди нарушений есть и такие "трюки", как исчезающие чернила, попытки организации "карусели", выдачи одной справки врача на 60 заявлений избирателей, изъявивших желание голосовать "на дому" (Ивано-Франковская область, Калушский район).

Имеются и довольно странные случаи относительно порядка ведения реестра на Софиевской Борщаговке в Киеве.

"Ул. Братская, 9 – это адрес 8-этажного дома, граждане которого не смогли проголосовать. Оказалось, дом не находится в реестре избирателей. А это где-то 80-90 семей", – отметил Немыря.

Тревожные сообщения поступают и из зарубежного избирательного округа, сообщает он. Речь идет о втягивании руководителей дипломатических и консульских учреждений в "игрища" и попытки повлиять на деятельность избирательных комиссий.

Как отметил Немыря, представители "Батькивщины" находятся в постоянном контакте с многочисленными международными миссиями наблюдателей под эгидой ОБСЕ, при участии ПА НАТО, Европарламента, Совета Европы, миссия IDI, IRI и много других.

По информации этих наблюдательных миссий, "Батькивщина" с точки зрения фактажа и регистраций фактов нарушений проявляет себя лучше всего, заявил нардеп.

"Это очень важная часть избирательного процесса. "Батькивщина" показывает пример профессионального сотрудничества с международными избирательными наблюдателями и миссиями", – подытожил он.