Команда Тимошенко продовжує фіксувати порушення

Фото: Григорій Немиря (ba.org.ua)

Немиря розповів про виявлені "Батьківщиною" порушення

Команда лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко продовжує фіксувати порушення на виборах 2019. Про це заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря сказав під час брифінгу в прес-центрі Юлії Тимошенко.

За його словами, станом на цю годину команда Юлії Тимошенко продовжує фіксувати порушення, зокрема підписання членами ДВК порожніх протоколів про підрахунок голосів виборців заздалегідь. Такі випадки виявлено в Донецькій області (округ 50, дільниця № 140769), у Київській області (округ 97, дільниця № 320027) та на Львівщині (щонайменше 8 дільничних виборчих комісій).

Факт підкупу виборців зафіксовано у Волинській області (округ №22). Як зазначив представник "Батьківщини", особи, які зустрічають виборців після голосування, направлять їх до певної квартири і там відбувається передача грошей.

Окрім того, порушення процедури голосування відбувалися у Донецькій області (округ 49 та 52). За словами заступника голови партії, група невідомих осіб спортивної тілобудови увірвалися до дільниці та вкинули в кожну скриньку по пачці бюлетенів.

Наявні серед порушень і такі невмирущі трюки, як зникаючі чорнила, спроби організації каруселі, видачи одної довідки лікаря на 60 заяв виборців, які виявили бажання голосувати "на дому" (Івано-Франківська область, Калуський район).

Наявні і досить дивні випадки щодо порядку ведення реєстру на Софіївській Борщагівці у Києві.

"Вул. Братська, 9 – це адреса 8-поверхового будинку, громадяни якого не змогли проголосувати. Виявилось, будинок не знаходиться в реєстрі виборців. А це десь 80-90 сімей", – зауважив Немиря.

Тривожні повідомлення надходять і з закордонного виборчого округу, повідомляє він. Йдеться про втягування керівників дипломатичних та консульських установ в ігрища та намагання вплинути на діяльність виборчих комісій.

Як наголосив Немиря, представники "Батьківщини" перебувають в постійному контакті з численними міжнародними місіями спостерігачів під егідою ОБСЄ, за участі ПА НАТО, Європарламенту, Ради Європи, спільна місія IDI, IRI та багато інших.

За інформацією цих спостережних місій, "Батьківщина" з погляду фактажу та реєстрацій фактів порушення проявляє себе найкраще, сказав нардеп.

"Це дуже важлива частина виборчого процесу. "Батьківщина" показує приклад професійної співпраці з міжнародними виборчими спостерігачами та місіями", – підсумував він.