Команда Тимошенко предлагает реальные варианты решения главных проблем, - эксперт

Юлия Тимошенко единственная предупреждает об угрозах энергетического кризиса и предлагает реалистичные пути ее решения и смягчения последствий для населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Александра Кочеткова.

"Выступление Юлии Тимошенко с трибуны Верховной рады совсем иное. Она четко, с цифрами продемонстрировала, что в коммунальной сфере надвигается коллапс. Потому что планируемого властью двукратного повышения тарифов на тепло и газ не выдержат 80% наших людей", - отмечает эксперт.

Он обращает внимание на то, что лидер "Батькивщины" сразу же предложила абсолютно реалистичный план недопущения бедствия, подтверждая свой статус единой конструктивной оппозиции в стране.

"Тимошенко перед угрозой реальных экономических проблем предлагает отбросить политические дрязги и задуматься о людях и о стране. В частности, и о новой модели власти", - убежден Кочетков.

Он также подробно описал план Тимошенко по решению энергетического кризиса, который может реально сработать при наличии политической воли команды Зеленского. Для этого нужно направить выделенные МВФ средства на субсидии и принять разработанный "Батькивщиной" законопроект №4680, который предусматривает поставку украинцам газа отечественной добычи по справедливой цене. Также важно заслушать профильного министра, чтобы понять, что власть собирается делать, кроме повышения тарифов.