Команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике

Из восьми команд, которые должны соревноваться в командном турнире на старт вышло только шесть. Казахстан и Украина не смогли принять участие из-за коронавируса у спортсменов.

После первой попытки выбыли из соревнований две команды – Беларусь и ОКС.

В финале выступили Китай, США, Швейцария и Канада.

Олимпийское золото выиграла команда США. "Серебро" завоевала сборная Китая, а "бронзу" - Канада.

Результаты в командном турнире по лыжной акробатике: