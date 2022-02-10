Команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике

На Олимпиаде прошел финал среди фристайлистов в лыжной акробатике.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Из восьми команд, которые должны соревноваться в командном турнире на старт вышло только шесть. Казахстан и Украина не смогли принять участие из-за коронавируса у спортсменов.
После первой попытки выбыли из соревнований две команды – Беларусь и ОКС.
В финале выступили Китай, США, Швейцария и Канада.
Олимпийское золото выиграла команда США. "Серебро" завоевала сборная Китая, а "бронзу" - Канада.
Результаты в командном турнире по лыжной акробатике:
Напомним, что австриец Хэммерле получил золотую награду в сноуборд-кроссе.