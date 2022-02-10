RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Команда США здобула олімпійське "золото" в лижній акробатиці

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді пройшов фінал серед фрістайлістів у лижній акробатиці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

З восьми команд, які мали змагатися в командному турнірі на старт вийшло тільки шість. Казахстан та Україна не змогли взяти участь через коронавірус у спортсменів.

Після першої спроби вибули зі змагань дві команди – Білорусь та ОКР.

У фіналі виступили Китай, США, Швейцарія та Канада.

Олімпійське "золото" виграла команда США. "Срібло" здобула збірна Китаю, а "бронзу" – Канада.

Результати в командному турнірі з лижної акробатики:

  1. США (Крістофер Лілліс, Ешлі Колдвелл, Джастін Шенефельд) – 338,34 балів
  2. Китай (Сюй Ментао, Ци Гуанпу, Цзя Цзунян) – 324,22 бали
  3. Канада (Меріон Тено, Льюїс Ірвінг, Міха Фонтейн) – 290,98 бали

Нагадаємо, що австрієць Хеммерле здобув золоту нагороду в сноубордкросі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022