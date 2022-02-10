Команда США здобула олімпійське "золото" в лижній акробатиці

З восьми команд, які мали змагатися в командному турнірі на старт вийшло тільки шість. Казахстан та Україна не змогли взяти участь через коронавірус у спортсменів.

Після першої спроби вибули зі змагань дві команди – Білорусь та ОКР.

У фіналі виступили Китай, США, Швейцарія та Канада.

Олімпійське "золото" виграла команда США. "Срібло" здобула збірна Китаю, а "бронзу" – Канада.

Результати в командному турнірі з лижної акробатики: