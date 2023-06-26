UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Команда з російським шлейфом подала заявку на вступ до Формули-1

Фото: "Хайтек" прагне приєднатися до F1 у 2026 році (facebook.com/HitechGP)
Автор: Антон Федорців

Британська гоночна команда "Хайтек" зібратися боротися за місце у Королівських автоперегонах у сезоні-2026. Раніше стайня належала підсанкційному бізнесмену з РФ Дмітрію Мазепіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Казахський підприємець Владімір Кім придбав 25% акцій команди "Хайтек". Колектив також подав заявку на участь у Формулі-1 з 2026 року.

"Хайтек" був заснований у 2002 році. У різні роки команда виступала у Формулі-2 та Формулі-3. Торік у березні Мазепін передав контрольний пакет акцій керівнику команди Оліверу Оуксу. Росіянин, імовірно, зберіг вплив на стайню, але відійшов у тінь через запровадження після повномасштабного вторгнення РФ до України санкцій.

Якщо заявку "Хайтека" на приєднання до Королівських автоперегонів задовольнять, то британці, найімовірніше, співпрацюватимуть із "Мерседесом". Команда нині користується старою аеродинамічною трубою німецького автовиробника. Гранд F1 зацікавлений у появі нового клієнта.

У лютому ФІА оголосила набір нових команд до Формули-1. Конкуренцію "Хайтеку" за місце в пелотоні складуть мінімум дві команди. Раніше наміри про приєднання до Королівських автоперегонів оголосили "Андретті" та "Пантера Азія".

До слова, сьогодні Рейнольдс із групою інвесторів придбав акції "Альпін" із Формули-1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1