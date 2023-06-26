Зірка Marvel придбав пакет акцій середняка Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Група американських бізнесменів за 200 млн євро придбала 24% акцій французької команди з британською пропискою. До пулу інвесторів увійшли Otro Capital, RedBird Capital Partners та Maximum Effort Investments.

Останньою керують актори Раян Рейнольдс і Роб Макелхенні. Два роки тому вони придбали 98,6% акцій валлійського "Рексема". Цьогоріч команда завоювала путівку до англійської Ліги 2 на новий сезон. Досвід інвестицій у спорт мають і їхні партнери – RedBird є співвласниками англійського "Ліверпуля" і бейсбольного "Бостона Ред Сокс".

"Альпін" окремо наголосила, що нові інвестиції спрямують виключно на стайню F1. Натомість завод Renault у Вірі-Шатійоні фінансуватимуть із інших джерел. Там вироблять силові установки для команди.

У нинішньому сезоні кольори "Альпін" захищають французькі пілоти – Естебан Окон і П'єр Гаслі. Удвох вони набрали 44 очки, що дозволило стайні опинитися на 5-й сходинці в Кубку конструкторів. Найкращий результат – 3-тє місце Окона в Монако.