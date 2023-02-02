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ФІА офіційно відкрила набір нових команд у Формулу-1

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Париж, Четвер 02 лютого 2023 17:00
ФІА офіційно відкрила набір нових команд у Формулу-1 Фото: Пелотон Формули-1 невдовзі може розширитися (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Початок процесу подання заявок на приєднання до чемпіонату світу Формула-1 оголосила Міжнародна автомобільна федерація (ФІА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Потенційні новачки Королівських автоперегонів отримали шанс приєднатися до F1. ФІА назвала перші критерії для претендентів і окреслила терміни подачі заявок.

Зокрема, кожна нова команда повинна презентувати модель стійкого розвитку та план скорочення викидів вуглецю до нуля за 7 років. Окрім того, кандидати повинні розкрити і соціальний фактор – позитивний вплив на суспільство завдяки участі у Формулі-1. Дедлайн для попередніх заявок команд – 17 лютого.

Згодом ФІА та власники комерційних прав чемпіонату з Liberty Group озвучать потенційним учасникам повні критерії відбору, терміни, юридичні вимоги та інші умови. Підсумкові заявки ФІА прийматиме до 30 квітня, а фінальне рішення запланувала оголосити до 30 червня.

Головним претендентом на приєднання до Формули-1 вважається "Андретті". Американський династійна команда невдало намагалася придбати "Заубер", а згодом вирішила приєднатися до чемпіонату самостійно. У січні намір поборотися за місце в F1 оголосила "Пантера Азія".

До слова, німецький автовиробник "Ауді" придбав перший пакет акцій стайні "Заубер".

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