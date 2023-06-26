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Команда з російським шлейфом подала заявку на вступ до Формули-1

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Сільверстоун, Понеділок 26 червня 2023 16:24
Команда з російським шлейфом подала заявку на вступ до Формули-1 Фото: "Хайтек" прагне приєднатися до F1 у 2026 році (facebook.com/HitechGP)
Автор: Антон Федорців

Британська гоночна команда "Хайтек" зібратися боротися за місце у Королівських автоперегонах у сезоні-2026. Раніше стайня належала підсанкційному бізнесмену з РФ Дмітрію Мазепіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Казахський підприємець Владімір Кім придбав 25% акцій команди "Хайтек". Колектив також подав заявку на участь у Формулі-1 з 2026 року.

"Хайтек" був заснований у 2002 році. У різні роки команда виступала у Формулі-2 та Формулі-3. Торік у березні Мазепін передав контрольний пакет акцій керівнику команди Оліверу Оуксу. Росіянин, імовірно, зберіг вплив на стайню, але відійшов у тінь через запровадження після повномасштабного вторгнення РФ до України санкцій.

Якщо заявку "Хайтека" на приєднання до Королівських автоперегонів задовольнять, то британці, найімовірніше, співпрацюватимуть із "Мерседесом". Команда нині користується старою аеродинамічною трубою німецького автовиробника. Гранд F1 зацікавлений у появі нового клієнта.

У лютому ФІА оголосила набір нових команд до Формули-1. Конкуренцію "Хайтеку" за місце в пелотоні складуть мінімум дві команди. Раніше наміри про приєднання до Королівських автоперегонів оголосили "Андретті" та "Пантера Азія".

До слова, сьогодні Рейнольдс із групою інвесторів придбав акції "Альпін" із Формули-1.

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