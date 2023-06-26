Команда с российским шлейфом подала заявку на вступление в Формулу-1

Британская гоночная команда "Хайтек" собраться бороться за место в Королевских автогонках в сезоне-2026. Раньше конюшня принадлежала подсанкционному бизнесмену из РФ Дмитрию Мазепину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды .

Казахский предприниматель Владимир Ким приобрел 25% акций команды "Хайтек". Коллектив также подал заявку на участие в Формуле-1 с 2026 года.

"Хайтек" был основан в 2002 году. В разные годы команда выступала в Формуле-2 и Формуле-3. В марте прошлого года Мазепин передал контрольный пакет акций руководителю команды Оливеру Оуксу. Россиянин, вероятно, сохранил влияние на конюшню, но отошел в тень из-за введения после полномасштабного вторжения РФ в Украину санкций.

Если заявку "Хайтека" на присоединение к Королевских автогонках удовлетворят, то британцы, скорее всего, будут сотрудничать с "Мерседесом". Команда пользуется старой аэродинамической трубой немецкого автопроизводителя. Гранд F1 заинтересован в появлении нового клиента.

В феврале ФИА объявила набор новых команд в Формулу-1. Конкуренцию "Хайтеку" за место в пелотоне составят минимум две команды. Ранее намерения о присоединении к Королевским автогонкам объявили "Андретти" и "Пантера Азия".