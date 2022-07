Команда NIX запустила подкаст об украинском IT

Первый выпуск подкаста — разговор с автором приложения «Воздушная тревога» Степаном Танасийчуком — уже доступен на YouTube-канале NIX.

О чем будут говорить айтишники

Подкаст «Наше собачье дело» самим названием подчеркивает: когда есть, что сказать, и у тебя есть на это решительность — смело делись своими мыслями. В случае команды NIX речь идет о почти 30 годах практического опыта в IT. Потому специалистам точно есть, о чем рассказать. Чтобы еще больше расширить свои экспертные горизонты, инициаторы подкаста будут привлекать к беседам ведущих украинских разработчиков, предпринимателей и других экспертов.

По словам авторов идеи, в современном IT немало дискуссионных тем, ведь индустрия технологий постоянно развивается. К тому же, с началом полномасштабной войны возникает все больше вопросов: о работе, обучении в IT, отечественных разработках и в целом о перспективах IT-бизнеса в Украине. Об этом всем и даже больше расскажут гости подкаста. Темы обсуждений будут выбирать таким образом, чтобы они заинтересовали и новичков, и опытных IT-специалистов, и тех, кто знает об IT довольно косвенно. О сложных вещах в подкасте будут говорить на понятном языке.

В первом выпуске приглашенный гость — разработчик Степан Танасийчук — на примере приложения «Воздушная тревога» объяснит, как перейти от аналоговых приборов оповещения населения об опасности к удобной программе в смартфоне.

Ведущий подкаста — Антон Шевчук, JavaScript Team Lead и Solutions Architect в команде NIX. За 20 лет в IT он успел написать учебник о jQuery для новичков и стал одним из основателей IT-конференции NIX MultiConf. Антон активно помогает новому поколению программистов в Никсах развиваться в их профессии.

Антон Шевчук, ведущий:

«Еще до того, как NIX MultiConf сформировалась в полноценную конференцию с многотысячным коммьюнити, я участвовал в организации Никсовых митапов для РНР-разработчиков в Харькове. Это такой формат встречи, где программисты делятся опытом друг с другом, рассказывают, что им удалось сделать в своих проектах, знакомят джунов с полезными инструментами для работы. Уже тогда мне нравилось общаться с аудиторией. А когда предложили стать ведущим подкаста, как не согласиться? Первый выпуск уже превзошел мои ожидания. Нам с гостем тяжело было остановиться. Проболтали целых 2 часа, поэтому ребятам во время монтажа точно было чем заняться. И это мы даже не все из запланированного обсудили. Так что начало крутое. Дальше будет еще интереснее».

Идея подкаста появилась еще до войны

В команде ожидают, что подкаст станет площадкой для обмена экспертизой как внутри Никсового сообщества, так и всего украинского IT.

Юлия Василенко, PR Group Lead в NIX:

«Тестовый выпуск мы записали еще в конце прошлого года в студии. Тогда постоянным соведущим Антона должен был стать его домашний любимец — корги по имени Геральт. Очень символично, учитывая название подкаста. Нам оставалось только доработать технические моменты. Но, когда началась полномасштабная война, создавать подкаст в первоначальном виде стало невозможно. На помощь пришел Zoom и программы звукозаписи. Сейчас мы даже отправляем домой нашим гостям микрофоны, чтобы обеспечить стабильно высокое качество звука».

Денис Лыко, PR Manager в NIX:

«Сегодня IT-сообщество активно поддерживает нашу страну. Поэтому мы взяли на себя роль тех, кто будет поддерживать самих айтишников — предоставлять им полезный контент для размышлений и личного обучения. Мы хотели создать такой проект, где люди смогут свободно общаться, получать знания, дискутировать, спорить. Несмотря на то, что географически мы разделены, мы все равно можем обсуждать то, что нас интересует и что нас вдохновляет работать дальше. Пусть и в онлайне».

Никсы предлагают всем внести свой вклад в Победу — в описании под видео вы найдете ссылку для донатов на нужды ВСУ.

Все эпизоды ищите по этой ссылке.

Слушать подкаст «Наше собачье дело» можно на Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud.