Команда NIX запустила подкаст про українське IT

Перший випуск подкасту — розмова з автором застосунку «Повітряна тривога» Степаном Танасійчуком — вже доступний на YouTube-каналі NIX.

Про що говоритимуть айтівці

Подкаст «Наша собача справа» самою назвою підкреслює: коли є, що сказати, і ти маєш на це рішучість — сміливо ділись своїми думками. У випадку команди NIX йдеться про майже 30 років практичного досвіду в IT. Тому фахівцям точно є, про що розповісти. Аби ще більше розширити свої експертні горизонти, ініціатори подкасту залучатимуть до розмов провідних українських розробників, підприємців та інших експертів.

За словами авторів ідеї, у сучасному IT чимало дискусійних тем, адже індустрія технологій постійно розвивається. До того ж, із початком повномасштабної війни виникає все більше питань: про роботу, навчання в IT, вітчизняні розробки і загалом про перспективи IT-бізнесу в Україні. Про це все і навіть більше розкажуть гості подкасту. Теми обговорень обиратимуть таким чином, щоб вони зацікавити і новачків, і досвідчених IT-спеціалістів, і тих, хто знає про IT доволі опосередковано. Про складні речі в подкасті говоритимуть зрозумілою мовою.

У першому випуску запрошений гість — розробник Степан Танасійчук — на прикладі застосунку «Повітряна тривога» пояснить, як перейти від аналогових приладів оповіщення населення про небезпеку до зручної програми у смартфоні.

Ведучий подкасту — Антон Шевчук, JavaScript Team Lead та Solutions Architect в команді NIX. За 20 років в IT він встиг написати підручник про jQuery для початківців і став одним із засновників IT-конференції NIX MultiConf. Антон активно допомагає новому поколінню програмістів у Ніксах розвиватися в їх професії.

Антон Шевчук, ведучий:

«Ще до того, як NIX MultiConf сформувалася у повноцінну конференцію з багатотисячним ком'юніті, я брав участь в організації Ніксових мітапів для РНР-розробників у Харкові. Це такий формат зустрічі, де програмісти діляться досвідом одне з одним, розповідають, що їм вдалося зробити у своїх проєктах, знайомлять джунів із корисними інструментами для роботи. Вже тоді мені подобалось спілкуватися з аудиторією. А коли запропонували стати ведучим подкасту, як тут не погодитись? Перший випуск вже перевершив мої очікування. Нам із гостем важко було зупинитися. Пробалакали аж 2 години, тому хлопцям під час монтажу точно було чим зайнятися. І це ми навіть не все із запланованого обговорили. Тож початок крутий. Далі буде ще цікавіше».

Ідея подкасту з'явилася ще до війни

У команді очікують, що подкаст стане майданчиком для обміну експертизою як всередині Ніксової спільноти, так і серед всього українського IT.

Юлія Василенко, PR Group Lead в NIX:

«Тестовий випуск ми записали ще наприкінці минулого року в студії. Тоді постійним співведучим Антона мав стати його домашній улюбленець — коргі на ім'я Геральт. Дуже символічно, враховуючи назву подкасту. Нам залишилося лише допрацювати технічні моменти. Та коли почалась повномасштабна війна, створювати подкаст у первинному вигляді стало неможливим. На допомогу прийшов Zoom і програми звукозапису. Зараз ми навіть надсилаємо додому нашим гостям мікрофони, щоб забезпечити стабільно високу якість звуку».

Денис Лико, PR Manager в NIX:

«Сьогодні IT-спільнота активно підтримує нашу країну. Тому ми взяли на себе роль тих, хто буде підтримувати самих айтівців — надавати їм корисний контент для роздумів і особистого навчання. Ми хотіли створити такий проєкт, де люди зможуть вільно спілкуватися, отримувати знання, дискутувати, сперечатися. Хоча географічно ми й розділені, але все одно можемо обговорювати те, що нас цікавить і що нас надихає працювали далі. Нехай і в олайні».

Нікси пропонують усім зробити свій внесок у Перемогу — в описі під відео ви знайдете посилання для донатів на потреби ЗСУ.

Усі епізоди шукайте за цим посиланням.

Послухати подкаст «Наша собача справа» можна на Apple Podcasts, Google Podcasts та SoundCloud.