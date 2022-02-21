Команда Леброна победила в Матче всех звезд НБА

Команда Леброна – Команда Дюранта 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21)

Команда Леброна: Карри (50 + 5 потерь), Я. Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач), Джеймс (24 + 8 передач), Дерозан (10), Йокич (10 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Гарленд (13), Аллен (10 + 9 подборов), Дончич (8), Ванвлит (6), Батлер (2), Пол (0).

Команда Дюранта: Эмбиид (36 + 10 подборов), Янг (13 + 10 передач), Виггинс (10), Тейтум (8), Морент (6) – старт; Букер (20 + 5 потерь), Болл (18), Мюррей (17), Лавин (12), Таунс (9), Гобер (6), Миддлтон (5).

Команды, как всегда бывает на МВЗ, играли без защиты, развлекая себя и болельщиков. Но все равно вопрос с победителем игры был открыт до конца. Однако в концовке матча победный мяч забросил Леброн Джеймс и таким образом принес победу своей команде.

MVP Матча всех звезд-2022 был назван Стефен Карри, установивший новый рекорд в МВЗ забросив 16 3-очковых.

Что интересно, после смены формата МВЗ в 2018 году команда Леброна Джеймса выиграла все пять матчей.